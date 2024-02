Lloyd Austin, capo del Pentagono, ricoverato in ospedale per un «problema alla prostata»

Lloyd Austin, capo del Pentagono, è stato portato all'ospedale Walter Reed. Lo rende noto il Dipartimento della Difesa americano, sottolineando che la casa Bianca è stata informata.

Austin è stato ricoverato «per sintomi che suggeriscono un problema alla vescica», ha detto in un comunicato un portavoce del Pentagono. «In questo momento, il Segretario mantiene le funzioni e i doveri del suo ufficio», ha detto il Magg. Gen. Pat Ryder, addetto stampa del Pentagono. «Il Vice Segretario è pronto ad assumere le funzioni e i doveri del Segretario alla Difesa, se necessario. Austin si è recato in ospedale con i sistemi di comunicazione non classificati e classificati necessari per svolgere i suoi compiti».

BREAKING: Defense Secretary Lloyd Austin was hospitalized on Sunday "for symptoms suggesting an emergent bladder issue," Pentagon spokesman says in statement. https://t.co/YMGHxgHqBn — ABC News (@ABC) February 11, 2024

Il precedente

Austin è stato portato in ospedale in seguito a, afferma il portavoce del pentagono Pat Ryder.Il ricovero segue lo scandalo delle scorse settimane, quando Austin era stato in ospedale per complicazioni legate a un'operazione alla prostata e non aveva avvertito la Casa Bianca per giorni. Austin era stato dimesso il 15 gennaio dopo due settimane di degenza ed è tornato a lavorare al Pentagono il 29 gennaio per la prima volta in un mese.