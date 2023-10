Verstappen il "cannibale" è campione del mondo di F1 per la terza volta. A Losail prima vittoria di Piastri nella Sprint, male le Ferrari

2021, 2022, 2023. Max Verstappen conquista in Qatar, al termine della gara Sprint in cui si è piazzato secondo, il suo terzo mondiale consecutivo. Dopo la vittoria della Red Bull nel campionato costruttori è stata la volta del pilota olandese che fin dall'inizio ha timbrato il proprio marchio. Mancano ancora cinque gare alla conclusione della stagione, ma Verstappen ha già messo la parola fine ai giochi. Un dominio totale il suo quest'anno che gli ha permesso di tagliare il traguardo per primo in 13 Gran Premi e in due gare Sprint.

La vittoria di tappa nella corsa Sprint di Losail è invece andata al rookie Oscar Piastri.

Partito dalla pole con le gomme medie, è stato superato da George Russell (con le soft), ma quando la mescola morbida ha cominciato a cedere, Piastri si è ripreso la prima piazza andando a vincere la sua prima corsa in F1. Benché non si tratti di un vero Gran Premio, per Piastri è una affermazione importantissima ed è anche un grande risultato per la McLaren che ha piazzato Lando Norris in terza posizione. Tra di loro, Verstappen, non partito bene dalla seconda fila, ma protagonista di un bel recupero.

Russell è scivolato quarto ed ha concluso davanti a Lewis Hamilton, 12esimo al via e quinto al traguardo, lui partito con le medie. Le due Ferrari erano scattate forte con Carlos Sainz da quinto a terzo alla prima curva seguito da Charles Leclerc. Ma come capitato anche a Russell, le Pirelli soft non hanno retto fino alla fine e i due ferraristi hanno perso posizioni concludendo rispettivamente sesto e settimo.

Tre le safety-car intervenute nei 30 minuti di gara per le uscite solitarie di Liam Lawson e di Logan Sargeant, poi per un contatto a tre innescato da Esteban Ocon e che ha coinvolto Nico Hulkenberg e Sergio Perez.

Piastri vince la gara Sprint di Losail, Verstappen secondo conquista il terzo mondiale consecutivo

Piastri vede negli specchietti Verstappen, che è a 2"

Piastri è inafferrabile per Verstappen

Ultimo giro - Norris sale terzo superando Russell e Hamilton ha superato Leclerc

Piastri conduce su Verstappen Russell Norris Sainz Leclerc Hamilton Alonso Albon Gasly Bottas Tsunoda Stroll Zhou Magnussen

Piastri tiene la prima posizione su Verstappen, sono divisi da 2" a 2 giri dal termine

17° giro - Norris si riprende la posizione su Leclerc, poi supera anche Sainz. Ferrari in difficoltà con le gomme soft

16° giro - Russell crolla con le soft, Verstappen con le medie lo prende e lo supera

La gara riparte Piastri tiene la prima posizione su Russell, Leclerc beffa Norris per il quinto posto

14° giro - la safety-car si appresta a rientrare ai box, Piastri conduce su Russell Verstappen Sainz Leclerc Norris. In difficoltà chi è partito con le gomme soft

In safety-car Piastri Russell Verstappen Sainz Norris Leclerc Alonso Hamilton Gasly Bottas Albon Tsunoda Stroll Zhou Magnussen

Il replay mostra che Ocon Hulkenberg e Perez erano affiancati, il francese si sposta verso destra e prende il tedesco che poi va a urtare il messicano

Le gomme medie ora sono più veloci delle soft e Norris supera Leclerc

Per la terza volta entra in pista la safety-car

12° giro di 19 - Incidente tra Perez e Hulkenberg, coinvolto anche Ocon

11° giro di 19 - Piastri con le gomme medie recupera su Russell con le soft e va in testa

10° giro - Verstappen prende anche Sainz e lo supera salendo terzo

9° giro - Verstappen attacca e supera Leclerc per il quarto posto

8° giro Russell ha 1"8 su Piastri, 2"8 su Sainz che tiene dietro Leclerc Verstappen Norris Alonso Ocon Hulkenberg Gasly poi Perez Hamilton Stroll Bottas Zhou Magnussen Tsunoda Albon

La safety-car rientra e Russell parte subito forte, Piastri si "addormenta" e viene attaccato da Sainz alla prima curva, ma l'australiano resiste

6° giro - C'è sempre la safety-car in pista

Sainz comunica di avere problemi di misfire e chiede al box di intervenire

4° giro - Esce Sargeant, ancora safety-car

3° giro - La gara riparte, Russell si butta all'interno di Piastri e va al comando

In safety-car Piastri Russell Sainz Leclerc Verstappen Norris Alonso Ocon Hulkenberg Perez Gasly Hamilton Bottas Stroll Zhou Magnussen Albon Sargeant Tsunoda

Safety-car, Lawson finisce nella ghiaia con la Alpha Tauri

Piastri parte bene, Norris e Verstappen no. Dietro a Piastri si porta Russell poi ecco le due Ferrari con Sainz e Leclerc

Con le soft partono Russell Sainz Leclerc Alonso Ocon Gasly Stroll Sargeant, gli altri sono con le medie

Inizia il giro di ricognizione con Piastri davanti a tutti per la prima volta in uno schieramento di partenza F1

Sono le 20.30 a Losail, il circuito del Qatar che ospita la quarta gara Sprint della stagione e il 17esimo weekend del Mondiale su 22.

Tre punti gli mancano per diventare campione del mondo per la terza volta consecutivamente. Max Verstappen può permettersi di concludere la corsa Sprint al sesto posto, il suo unico rivale per la rincorsa al titolo è il suo compagno in Red Bull, Sergio Perez. Che per strappargli il mondiale dovrebbe vincere tutte le gare Sprint e tutti i Gran Premi ancora in programma sperando che Verstappen non raccogli tre punti. Fantascienza. Nella odierna gara Sprint, Verstappen parte terzo dietro alle due McLaren-Mercedes di Oscar Piastri e Lando Norris, che hanno ottenuto un clamoroso risultato nello Shootout, così si chiama la qualifica per la Sprint. Terza fila per le due Ferrari con Carlos Sainz quinto e Charles Leclerc sesto.