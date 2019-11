​Londra, l'eroe misterioso di London Bridge che ha disarmato l'aggressore armato di coltello appare in alcune immagini che documentano i terribili momenti successivi al ferimento di 10 passanti. Quell'eroe misterioso, in giacca e cravatta, avrebbe disarmato l'aggressore mentre altri passanti tenevano bloccato quell'uomo armato. E tutto questo, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe avvenuto prima dell'intervento della polizia. Poi, una volta a terra, l'aggressore è stato colpito da alcuni colpi di pistola sparati dagli agenti. Dopodiché, l'aggressore, conferma la polizia, è morto.

Londra, l'aggressore disarmato in strada tra i passanti terrorizzati. «Oh, my God!»

Londra, la polizia spara all'aggressore sul London Bridge



So good to see so many passers by refusing to be bystanders.

La concitazione dura ancora diversi minuti, mentre la polizia si è già appostata alle estremità del ponte. Degli agenti si avvicinano alla ressa. Ed è forse in quel momento che si accorgono del pericolo più grande: l'assalitore indossa un giubbotto esplosivo. Scotland Yard dirà poi che era falso. Gli agenti cominciano allora ad allontanare i passanti-eroi, anche con la forza. L'ultimo, in jeans, felpa nera e scarpe chiare, è ancora sdraiato sul sospetto quando un poliziotto è costretto a prenderlo per la collottola per allontanarlo.

I want to thank the emergency services and members of the public for their immense bravery in responding to this suspected terrorist attack at London Bridge.

This is an appalling incident and all my thoughts are with the victims and their families.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 29 novembre 2019