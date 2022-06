Mamma dimentica il figlio nell'auto parcheggiata al sole fuori casa: morto il bambino di 5 anni

Amanda Means, 36 anni, una volta arrivata a casa, ha dimenticato che suo figlio Trace era legato al sedile posteriore del suo SUV Porsche. Ha così lasciato il piccolo di soli 5 anni per diverse ore nell'auto mentre all'interno dell'abitazione si preparava tutto per la festa di compleanno della sorella maggiore. L'arrivo dei soccorsi è stato inutile: il bambino, 5 anni, è morto lunedì nel caldo asfissiante della vettura parcheggiata al sole, con una temperatura di 37°C. Il piccolo è stato dichiarato morto sul posto dalla polizia.

Lo sceriffo della contea di Harris (Texas), Ed Gonzalez ha detto in un post su Facebook che quando la madre è entrata nel vialetto e ha visto la figlia di 8 anni uscire dall'auto, ha pensato che suo figlio di 5 la stesse seguendo. Secondo quanto riferito, il bambino più piccolo sapeva come slacciare la cintura di sicurezza e uscire dall'auto, ma la macchina che la madre aveva guidato quel giorno era un veicolo in prestito, secondo quanto riportato da Gonzalez. Dopo due o tre ore, la madre quando si è resa conto conto che il suo bambino più piccolo era scomparso. È corsa fuori e ha fatto l'orribile scoperta che era ancora allacciato al seggiolino dell'auto e ha immediatamente chiamato i servizi medici di emergenza, che lo hanno dichiarato morto sul posto. La madre non è stata accusata della tragica morte del figlio, ma l'ufficio dello sceriffo sta indagando.

Lo sceriffo ha detto a Fox29 : «Erano completamente eccitati dall'idea di preparare tutto». Una casa gonfiabile potrebbe essere vista dalla strada mentre le forze dell'ordine locali hanno risposto alla scena. «Sono scesi dall'auto e sono entrati in casa per continuare i preparativi. La mamma è entrata con la sorella».

Il papà e la mamma del piccolo Trace si stavano separando ma la l'uomo non crede che la madre dovrebbe andare in prigione per l'orribile e fatale errore. Una svista, ecco anche cosa pensano gli investigatori.

Trace è il quinto bambino negli Stati Uniti a morire per un colpo di calore dopo essere stato lasciato in macchina proprio quest'anno. È stato anche il secondo nella contea di Harris ad essere morto dopo essere stato lasciato in macchina questo mese, secondo Fox29. La polizia sta indagando sulla tragica morte.