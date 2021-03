Mamma muore di Covid a 33 anni 11 giorni dopo il parto: lascia 5 bambini

Una giovane mamma di 5 figli è morta a causa del Covid. Victoria Gallardo, di Cypress, in Texas, è morta il 16 marzo scorso a 33 anni, sei settimane dopo aver scoperto di essere positiva al coronavirus dopo che tutta la sua famiglia aveva già contratto la malattia.

La giovane madre è risultata positiva al virus insieme al marito Armando e ai suoi cinque figli, Amanda, 9 anni, Liliana, 7, Catalina, 6, Christian, 3, e la piccola Gianna, di sole 7 settimane di vita, come riporta la stampa locale, ma mentre gli altri componenti della sua famiglia si sono salvati lei non ce l'ha fatta. La donna ha scoperto la malattia pochi giorni dopo il parto del suo ultimo figlio. Ha iniziato a stare male, ad avere la febbre alta, poi è arrivata la polmonite che ha reso necessario il ricovero in terapia intensiva.

Victoria non aveva altri problemi di salute, spiega il marito, che ha deciso di lanciare una raccolta fondi per chieder aiuto su come gestire la famiglia senza la donna. Tutta la famiglia era sempre stata molto attenta, ma probabilmente a far partire il cluster è stata la bambina di 9 anni contagiata durante la scuola.