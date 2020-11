Maradona, la salma nella Casa Rosada di Buenos Aires: l'omaggio dei compagni di Messico 1986

La salma di Diego Armando Maradona è arrivata alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. E dove centinaia di persone sono già in fila per rendere omaggio al Pibe de oro deceduto ieri.

La camera ardente nella Casa Rosada di Buenos Aires sarà aperta al pubblico solo alle ore 6 locali, le 10 italiane, ha reso noto la presidenza della repubblica argentina. L'ingresso dei visitatori all'edificio che si affaccia sulla storica Plaza de Mayo avverrà attraverso la calle Balcarce, al numero 50. «Per indicazione della famiglia - segnala un breve comunicato ufficiale - l'orario delle visite si estenderà fino alle 16 (le 20 italiane di oggi).

Nella sala dove si trovano i resti di Diego sono già entrati i famigliari (la ex moglie Claudia Villafa¤e e le figlie Dalma e Giannina) e numerosi calciatori ed amici storici del Pibe de oro, da Carlos Tevez a Martin Palermo, dai membri della nazionale argentina vittoriosa a Messico 1986 a Guillermo Coppola. Nella notte è stata nella sala dove dieci anni fa fu reso l'estremo omaggio all'ex presidente Nestor Kirchner anche l'ultima fidanzata di Maradona, Vernica Ojeda, con il figlio Dieguito Fernando.

Secondo il quotidiano Clarin il corpo di Maradona non sarà visibile, per cui la bara sarà chiusa. La famiglia di Maradona non ha fatto richieste particolari per le modalità della cerimonia, si è infine appreso, indicando solo l'utilizzazione di una bandiera argentina vicino o sopra il feretro.

