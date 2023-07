Ha un incidente e resta invalido, la moglie si risposa ma non lo abbandona: «Anche il mio nuovo marito lo ama»

Erano sposati da soli due anni, anche se il loro amore andava avanti dai tempi del liceo. Sognavano una famiglia e dei figli, ed era quello a cui stavano lavorando quando un imprevisto è arrivato a stravolgere i piani che la giovane coppia aveva per il futuro. Ciononostante, il destino ha riservato loro ancora una sorpresa. Era il 2008 quando Kristen Armstrong ha ricevuto la telefonata che le ha cambiato per sempre la vita: suo marito Brandon Smith era rimasto coinvolto in un incidente d'auto. Era sopravvissuto, ma aveva subito gravi danni neurologici. Sua moglie, nonostante abbia chiesto il divorzio quando si è resa conto che non sarebbe mai tornato quello di prima, ha deciso che non avrebbe mai smesso di prendersene cura. E ancora una volta la vita l'ha sorpresa: anche il suo nuovo marito e i loro figli amano Smith esattamente come lei.

In un'intervista rilasciata a Today.com, Kristen, che oggi ha 38 anni, ha raccontato come la sua vita sia cambiata quel giorno di 15 anni fa. «Non potevano dirmi se fosse vivo o no. Ricordo di aver chiesto a mia madre: Cosa farò se Brandon se ne andrà?». Quando la donna è arrivata in ospedale, ha saputo che il marito era nell'unità di terapia intensiva per neurotrauma dopo essere stato colpito da un camion. Aveva subito un trauma cranico e avrebbe trascorso due mesi in coma. «Anche se i medici di Brandon mi avevano avvertito che se si fosse svegliato sarebbe cambiato per sempre a causa della sua grave lesione cerebrale traumatica, ho continuato a sperare che sarebbe accaduto un miracolo e che sarebbe stato lo stesso Brandon», dice. «Ma non lo era». Brandon aveva bisogno di cure 24 ore su 24, e venne trasferito in una struttura di assistenza infermieristica in Texas. «Ogni mattina mi svegliavo e venivo assalita da questo treno di tristezza. Era la mia anima gemella, il mio migliore amico», dice Kristen. Smith aveva 23 anni al momento del suo incidente e sua moglie ne aveva 24. Sognava di avere figli. Quando divenne chiaro che Smith non si sarebbe mai ripreso, la donna prese la decisione "straziante" di chiedere il divorzio. «Ho parlato molto con Dio e ho deciso che mi sarei preso cura di Brandon fino al giorno della sua morte», ha raccontato. E così ha fatto richiesta di diventare il tutore legale dell'ex marito. «Cosa succederà quando avrai una famiglia tutta tua? Sarai ancora in grado di prenderti cura di quest'uomo?», le venne chiesto all'epoca. La sua risposta fu «Sì, non vado da nessuna parte». E ha mantenuto la parola: oggi lei e suo marito, James Armstrong, fanno visita regolarmente a Brandon insieme ai loro tre figli.

«Portiamo Brandon a casa nostra ogni settimana e lo portiamo fuori nei ristoranti», dice Kristen. James, 36 anni, è particolarmente vicino all'ex marito di sua moglie. In un video di TikTok che è stato visto più di 7 milioni di volte, si vede l'uomo dare da mangiare amorevolmente a Brandon e poi portarlo in auto trasferendolo dalla sedia a rotelle. «La prima volta che James ha incontrato Brandon, siamo andati in chiesa», ricorda la donna. «Mi sono alzata per andare in bagno e quando sono tornata, il braccio di James era intorno a Brandon». Nei suoi voti nuziali, James ha scritto che avrebbe amato e si sarebbe preso cura di Brandon.

Anche i loro figli adorano lo zio Brandon, e litigano su chi debba accoccolarsi accanto a lui sul divano.