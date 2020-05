Marito e moglie muoiono in un incidente stradale: tornavano dalla cerimonia del diploma del figlio

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano appenaquando sono. Nancy Barnett di Ewing, 53 anni, è morta insieme al marito di 56 anni, Lyndon Barnett, in un incidente avuto mentre tornavano a casa dalla cerimonia del diploma del loro figlio.La polizia del Kentucky ha affermato che l'auto si sarebbe scontrata con un camioncino a Flemingsburg. La donna è morta sul colpo e per lei non c'è stato nulla da fare, mentre il marito è stato portato in ospedale, ma non è riuscito comunque a sopravvivere alle gravi lesioni riportate nell'impatto. I figli della coppia erano in macchina con i genitori al momento dell'incidente: sia il 18enne Dalton Barnett, neo diplomato, che il fratello di 26 anni sono rimasti coinvolti nello scontro e portati in ospedale ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.Tutta la famiglia era felice e orgogliosa per il 18enne, ma il giorno di festa si è trasformato in tragedia. Ora la scuola si sta adoperando per fornire il supporto necessario ai due ragazzi, mentre sull'incidente è stata aperta un inchiesta per capire cosa sia successo.