Uccide il marito mentre dorme versandogli acqua zuccherata bollente: aveva scoperto che violentava i figli

Corrina Smith, 59 anni, era stata informata da sua figlia che suo marito, Michael Baines, 80 anni, aveva violentato lei e suo fratello quando erano bambini. Così ha deciso di ucciderlo versandogli addosso acqua zuccherata bollente mentre dormiva, lasciandolo con il 36% di ustioni sul corpo. Poi ha detto a un vicino: "Penso di averlo ucciso". Il dramma è avvenuto in Gran Bretagna.

Uccide marito nel sonno, perché ha usato l'acqua zuccherata bollente

I pubblici ministeri hanno affermato che l'aggiunta di zucchero all'acqua ha reso il liquido "più viscoso, più denso e più appiccicoso in modo che rimanga sulla pelle e causi maggiori danni, che è esattamente quello che ha fatto". Ora la Smith è stata condannata all'ergastolo con un minimo di 12 anni presso la Chester Crown Court venerdì dopo essere stato dichiarato colpevole dopo un processo. L'episodio risale a luglio 2020.

Le accuse verso il marito

Secondo i rapporti, la figlia di Smith l'ha informata il 13 luglio di accuse "devastanti" secondo cui suo marito aveva commesso abusi sessuali sui bambini "per molti anni". Ciò includeva una denuncia di abusi sessuali su minori contro Corinna Smith e l'unico figlio di Michael Baines, Craig Baines, che si suicidò tragicamente all'età di 25 anni nel 2007. La figlia, il giorno prima della morte di Craig, era stata in difficoltà e aveva detto: 'Mamma, è un pedofilo'. La condanna a 12 anni è sulla base del fatto che la tua intenzione era quella di causare gravi danni piuttosto che uccidere: come ha affermato il giudice Yip.