«Metta la mascherina», il passeggero si rifiuta e picchia l'assistente di volo: aereo costretto a cambiare rotta negli Usa

Un volo dell'American Airlines da New York a Orange County, in California, è stato dirottato a Denver mercoledì a seguito di unaaggressione a un'assistente di volo da parte di un passeggero. Il volo 976 dell'American Airlines è stato deviato dalla sua destinazione originale dell'aeroporto John Wayne a Denver International dopo che un passeggero, in prima classe, ha colpito due volte in faccia un'assistente di volo donna. Il motivo? Era stato ripreso perché senza mascherina.

APPROFONDIMENTI FRANCIA «Mi hanno detto che indossavo la mascherina sbagliata»:... PESCARA Sul treno senza mascherina, minaccia la capotreno: «Mio padre... L'IMMAGINE Uomini, donne, bambini: 640 afghani stipati nel cargo Usa. La foto...

Variante Delta, maestra non vaccinata contagia mezza classe: il caso diventa uno studio del Cdc

Green pass e viaggi, cosa cambia se si torna dalle ferie dopo il 1° settembre. Tutto quello che devi sapere

American Airlines ha rilasciato una dichiarazione in seguito all'arrivo dell'aereo a Denver, esprimendo la loro "indignazione" per l'incidente e promettendo di bandire l'individuo, che non è stato ancora nominato, da tutti i futuri servizi di American Airlines. L'assistente di volo avrebbe detto più volte al passeggero di «mettere la mascherina»: al suo rifiuto, la situazione è degenerata.

'First class' American Airlines passenger 'punched female flight attendant twice in the face' after refusing to wear a mask https://t.co/LkTlQT5Irg — Daily Mail US (@DailyMail) October 28, 2021

La polizia ha aspettato l'aereo al gate e ha immediatamente arrestato l'individuo, che è stato visto in manette in aeroporto da Rose. Il volo è decollato dall'aeroporto JFK poco prima delle 17:00 E.T ed è atterrato in Colorado alle 18:43 ora di Denver secondo il sito web di monitoraggio dei voli Flightview.