Maschi troppo timidi, la Cina rimedia: a scuola arrivano i corsi di ginnastica con gli insegnanti uomini

Pechino, abbiamo un problema. I maschi non sono più tanto maschi secondo il governo comunista che vuole introdurre dei corsi di recupero specifici. Corsi di cosa? Lezioni di mascolinità per combattere timidezza e atteggiamenti considerati effeminati. Proprio così, quella che in Occidente viene ormai genericamente riconosciuta come mascolinità tossica.

Perciò i funzionari del ministero dell'Istruzione in Cina hanno annunciato di voler creare un programma ad hoc per «coltivare la mascolinità» nei ragazzi in età scolare introducendo a scuola più lezioni di ginnastica e aggiungendo più insegnanti maschi. É in particolare un alto consigliere politico, Si Zefu, ad aver fatto scoppiare la bomba accusando letteralmente le madri, le nonne e le insegnanti di viziare i giovani cinesi e di renderli troppo «delicati, codardi ed effeminati». In una proposta presentata al governo, Si ha detto che il paese ha bisogno di prevenire la crescente femminilizzazione dei giovani studenti.

“Si Zefu said the home environment was partly to blame, with most Chinese boys being raised by their mothers or grandmothers.”

Fellas, is it gay to be raised by mothers and grandmothers? https://t.co/jW3kMrFVEt

— Zach Wolfe (@zachwolfelaw) February 5, 2021