McDonald's dopo gli hamburger lancia sul mercato i Nuggets vegetali a base di piselli, mais e grano

La rivoluzione green passa anche dal cibo che mangiamo. Lo sanno bene da McDonald's, dove dopo l'esperimento con gli hamburger, dalla prossima settimana è giunto il momento dei McNuggets vegetariani: dal tradizionale pollo saranno proposti con base vegetale e la Germania sarà il primo mercato a sperimentarli. I McPlant Nuggets - a base di piselli, mais e grano ricoperti da una pastella di tempura - sono il secondo prodotto che McDonald's ha sviluppato in collaborazione con "Beyond Meat", il produttore di proteine ​​vegetali con sede a El Segundo, in California.

Come precisa un articolo della Cbs News, McDonald's aveva già optato per una direzione vegetale con gli hamburger McPlant nel 2021, ma senza aver ottenuto riscontri eccessivamente positivi. Per i McNuggets, il colosso fast-food americano ha annunciato un piano ben chiaro: al lancio in oltre 1.400 ristoranti in Germania farà seguito un test ad agosto per un tempo limitato in nove ristoranti nell'area di Stoccarda. McDonald's inizierà anche a vendere l'hamburger McPlant in Germania la prossima settimana.

Da come risponderà la clientela, dipenderà il futuro della scelta vegetariana: i clienti europei sono stati generalmente più ricettivi ai prodotti a base vegetale rispetto agli Stati Uniti. L'hamburger McPlant è ora una voce di menu permanente nel Regno Unito, Irlanda, Austria e Paesi Bassi; è del mese scorso il lancio dell'hamburger Double McPlant nel Regno Unito e in Irlanda.

Se si guarda invece agli Stati Uniti, la scorsa estate McDonald's ha concluso un test dell'hamburger McPlant senza però annunciare un piano futuro per la sua vendita. Invece la catena vegana "Beyond Meat" ha iniziato a vendere pollo a base vegetale nei generi alimentari statunitensi nel 2021 e ha sviluppato offerte e crocchette a base vegetale insieme ad altre catene, tra cui KFC e Panda Express.