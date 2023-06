Alena Seredova si è sposata con Alessandro Nasi a Noto: abito bianco con spacco, nuvole di fiori e location da sogno. I dettagli delle nozze

Il grande giorno è arrivato, Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati a Noto, in Sicilia oggi il 17 giugno del 2023. Nessun legame con la città scelta, anzi una decisione presa perché questo è un nuovo inizio per tutti. Seredova e Nasi stanno insieme dal 2015, dopo il divorzio della showgirl dall'ex portiere Gianlugi Buffon. Gli anni della separazione per Alena non stono stati facili, ma è ripartita dall'amore dei due figli (avuti dal calciatore): Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Poi è arrivato Alessandro Nasi che è riuscito piano piano a conquistarla. Nel 2015 si fidanzano e nel 2020 diventano genitori di Vivienne Charlotte.

Alena Seredova e Alessandro Nasi: la proposta di matrimonio

L’ex modella ceca ha ricevuto la proposta di matrimonio a Mykonos quasi un anno fa. Lo aveva comunicato lei stessa su Instagram, scrivendo “I said yes”, ovvero “Ho detto sì”. Solo qualche giorno dopo la proposta di matrimonio, ad agosto 2022, Alena Seredova aveva risposto ad alcune curiosità dei fan. «Non si è fatto ancora nessun passo da nessuna parte. L’unico è essere sicuri che ci vogliamo sposare», aveva detto. Poi qualche informazione lanciata a Verissimo. Fatto sta che oggi Alena e Alessandro sono diventati marito e moglie

La partecipazione di nozze

Anzi Alena e Ale (così lo chiama) sono una famiglia.

La wedding planner e il Sì in Municipio

Organizzatrice dell'evento Alessandra Grillo, che è giunta a Noto già da qualche giorno. Noto, per chi non se lo ricordasse è anche il luogo scelto da Chiara Ferragni e Fedez per il loro matrimonio. La cerimonia sarà all’aperto e davanti a circa cento ospiti. Il matrimonio in Comune però si è già svolto. Avendo un divorzio alle spalle infatti, i due si sono detti sì in Comune con rito civile celebrato dal sindaco Corrado Figura. Proprio lui ha condiviso sui social una foto del rito, facendo gli auguri agli sposi: «Che la città di Noto possa scaldare sempre i loro cuori» ha scritto.

La macchina

Alena e Alessandro arrivano in comune con un maggiolone vecchio celeste con interni panna, una valigia da pic nic in vimini dietro e capotte aperta, tutta Noto si gira a guardarli. Applausi in strada e tante foto, loro sorridono e non smettono mai di tenersi la mano. Dolcezza a non finire.

L'abito della sposa

Abito bianco, scollo profondo e maniche a sbuffo. Tutto bianco e ricamato. Non ha voluto strafare Elena, che ha optato per un dress a metà lunghezza con spacco laterale e scarpe aperte con laccetto alla caviglia. Romantica, sobria, la Seredova è giusta sempre. Capello raccolto in uno chignon, pochette rigida argento e un solo punto luce al collo. Aveva detto «Voglio sorprendere il mio compagno e far piangere le amiche. Noi signore di una certa età ci commuoviamo facilmente, siamo molto sensibili», scherzava, ma ci è riuscita. È lei a illuminare Noto oggi, non serviva nulla di più.

L'abito dello sposo

Alessandro invece ha un abito sartoriale blu con cravatta di una tonalità leggermente più scura del completo, camicia bianca, gilet e un sorriso che irradia la Sicilia intera.

I testimoni e gli ospiti

Lavinia Borromeo è la testimone della sposa. Proprio l’amicizia dell’ex modella con la moglie di John Elkann le ha permesso di conoscere il suo futuro marito. Alessandro Nasi, infatti, è nipote del barone Carlo Nasi e di Caterina Agnelli. È quindi cugino di John e Lapo Elkann. Cresciuto negli Stati Uniti, Nasi è tornato a Torino per laurearsi in Economia. L’imprenditore è attualmente vicepresidente di Exor, la holding di famiglia. Tra gli ospiti ci sono Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli, oltra alla famiglia di John Elkann al completo.

La location

E' stato un sì romantico e dolcissimo quello di Alena Seredova e Alessandro Nasi: prima la firma in municipio e poi una festa con circa 100 ospiti in una bellissima tenuta con vista panoramica sulla Val di Noto. La Chiusa Country House ecco la location, blindatissima, che hanno scelto. Hanno optato anche stavolta su un'eleganza estrema senza sfarzi Alena e Alessandro. E’ Una masseria immersa nella campagna siciliana, tra Noto e Modica, è stata recuperata e trasformata in un luogo di residenza e di accoglienza, per feste, eventi di charme. Piscina tra le rocce e tanto, tantissimo verde intorno, in cui si respira tutta l'aria di Sicilia.

Flower designer

Hanno scelto, guidati dalla wedding planner Alessandra Grillo, Federica Ambrosini nota e talentuosa fiorista romana che punta tutto su uno stile “botanic chic”. Per la Seredova ha preparato nuvole di fiori che incorniciano la già stupefacente location. Il colore predominante è il bianco per non andare in contrasto con l’incantevole paesaggio già ricco di cromature naturali.

