Alena Seredova: «Rapporti intimi con i figli in casa? Full immersion quando si è soli, poi si vive di rendita...»

Alena Seredova, attivissima sul suo profilo Instagram, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. L'ex modella ama rispondere alle domande dei suoi fan con sincerità e senza filtri. Tra le tante domande che ha ricevuto, Alena ha affrontato anche il tema dei rapporti intimi con Alessandro Nasi pur avendo i figli in casa. Alla domanda «Come si fa ad avere dei rapporti intimi pur avendo i figli in casa?», Alena ha risposto senza alcuna restrizione in merito all'argomento.

Alena Seredova su Instagram

«Diciamo che quando si è soli si fa una 'full immersion' e poi si vive spesso di rendita».

Alla domanda «sei mai uscita senza lingerie?» Alena Seredova ha risposto con estrema sincerità. «Assolutamente si, poi 20 anni fa o 25 anni fa sì perché c'erano i vestiti dove si vedeva tutto, quindi sì - ha aggiunto Alena -. Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato dell'intimo che non disturba». L'ex modella ha poi parlato anche del motivo per il quale non è tornata a vivere nella Repubblica Ceca.

«Avrei tante ragioni per cui tornare a Praga, l'amore per la mia famiglia, i miei genitori, il mio nipotino - ha aggiunto Alena Seredova -. Non ho fatto questa scelta per non complicare la vita ai ragazzi. Per il resto a Praga si sta benissimo e non sarebbe male, ma alla fine la mia parte italiana, cioè mio marito e il lavoro, non potrebbe stare lì. Ma sto benissimo anche in Italia».