Alena Seredova, luna di miele di 48 ore con il marito Alessandro Nasi: la destinazione da sogno (dall'altra parte del mondo)

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati lo scorso giugno 2023 in Sicilia, eppure i due sono riusciti a partire per la luna di miele solo poche ore fa. La coppia ha lasciato a casa i figli e ha preso l'aereo per una meta esotica e immersa nella natura, la Cambogia. «48 ore di luna di miele» ha scritto Alena sulle sue storie di Instagram mentre era con il marito su un aereo privato in direzione Asia.

Il viaggio in Cambogia

Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno scelto una meta molto particolare per la loro luna di miele e hanno iniziato a condividere alcuni dei momenti indimenticabili: le visite nei templi, lo stupore di fronte a panorama incredibili.

Gli sposi hanno voluto visitare i templi buddisti e le rovine di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese e tra i più famosi al mondo.

Alena e Alessandro si sono mostrati felicissimi e molto emozionati dalla cultura del posto e stanno trascorrendo dei momenti incredibili che porteranno sempre nel cuore.