Covid, positivi 350 medici vaccinati con il cinese Sinovac: «Non sappiamo quanto sia efficace contro la variante Delta»

In Indonesia 350 tra medici e operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19 nonostante avessero ricevuto il vaccino cinese Sinovac: decine i ricoveri in ospedale con febbre alta e necessità dell'ausilio di un respiratore. A renderlo noto sono state le stesse autorità sanitarie di Giakarta. Badai Ismoyo, direttore sanitario di Kundu, sull'isola di Giava, ha detto che la maggior parte dei contagiati è rimasto comunque asintomatico. Nella città, dove operano i 350 positivi, sono in totale circa 5mila gli operatori sanitari che, considerati una categoria prioritaria, sono stati tra i primi a essere vaccinati in Indonesia a partire da gennaio. Qui la l'emergenza Covid non sembra ad oggi essersi arrestata e ben il 90% dei letti in ospedale rimane ancora occupato.

VACCINO SINOVAC - Il vaccino sviluppato dalla società biofarmaceutica cinese Sinovac, secondo l'OMS, previene la malattia sintomatica nel 51% dei destinatari e previene gravi COVID-19 e ricoveri ospedalieri. «La maggior parte degli operatori sanitari in Indonesia ha ricevuto Sinovac e ancora non sappiamo quanto sia efficace nel mondo reale contro la variante Delta», ha affermato Dicky Budiman, epidemiologo della Griffith University in Australia.

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato il vaccino cinese per uso d'emergenza lo scorso 1 giugno, garantendo a Paesi, finanziatori, agenzie di approvvigionamento e comunità che il prodotto della farmaceutica cinese Sinovac «soddisfa gli standard internazionali di sicurezza, efficacia e produzione». «Il mondo ha un disperato bisogno di più vaccini contro Covid-19 per affrontare l'enorme disparità di accesso nel pianeta - aveva commentato Mariângela Simão, responsabile Oms per l'accesso ai prodotti sanitari - Esortiamo i produttori a partecipare al programma Covax, condividere il proprio know-how e i propri dati e contribuire a tenere sotto controllo la pandemia»

I DATI DEL CONTAGIO IN INDONESIA - Nonostante il numero di operatori sanitari indonesiani vittime di Covid sia diminuito drasticamente da 158 a gennaio a 13 a maggio, come riporta reuters, gli esperti di salute pubblica si dicono preoccupati per l'andamento dei ricoveri a Java. L'Indonesia ha registrato nelle scorse ore un'impennata dei casi, con il tasso di positività che ha superato il 23% mercoledì e i casi giornalieri vicini ai 10.000, il più alto dalla fine di febbraio. il Paese ha registrato da inizio pandemia oltre 1,9 milioni di infezioni e 53.000 morti, 964 i medici e gli infermieri morti.

A Jakarta, la capitale, il radiologo Dr Prijo Sidipratomo ha detto a Reuters di conoscere almeno una mezza dozzina di medici che erano stati ricoverati in ospedale con COVID-19 nell'ultimo mese, nonostante fossero vaccinati, e uno ora è in cura in terapia intensiva. «È allarmante per noi perché non possiamo fare affidamento solo sulle vaccinazioni», ha detto, esortando le persone a prendere precauzioni.