Il medico amputa la gamba sbagliata, ma se ne accorge due giorni dopo: per lui solo una multa

Una storia incredibile che arriva dall'Austria: sbaglia ad amputare la gamba del paziente ma se ne accorge solo due giorni dopo. Un medico austriaco di 43 anni ha commesso un drammatico errore confondendo gli arti del suo paziente e amputando quello sano. Il dottore, poco prima dell'operazione, ha confuso i documenti senza che nessuno se ne accorgesse e le conseguenze sono state disastrose.

Il paziente, affetto da una grave patologia, si era rivolto a una clinica medica di Freistadt, in Alta Austria. I medici gli avevano detto che la gamba sinistra purtroppo non era più salvabile ed era necessaria l'amputazione. L'intervento sembrava essere ben riuscito ma due giorni dopo il chirurgo ha scoperto di aver amputato l'arto sbagliato. Il paziente si è quindi dovuto sottoporre a un secondo intervento, perdendo di fatto tutti e due gli arti.

An elderly man had the wrong leg amputated during surgery, a hospital in Austria has admitted. The 82-year-old was due to have his left leg removed, but due to "human error" the right leg was amputated above the knee instead, the Freistadt Clinic said. https://t.co/l4BD9VMW25

