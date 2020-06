Medico accusato di tre omicidi: lavorava sotto l'effetto di droghe

Un medico statunitense è accusato di almeno tre omicidi colposi involontari, ai danni di tre pazienti ricoverati in un ospedale di Arkansas Veterans, secondo quanto raccontato dai media locali.

Secondo quanto riferito, il patologo Robert Morris Levy, 53 anni, ha fatto diagnosi sbagliate e in seguito ha modificato i dati per cercare di nascondere i suoi errori.



Il patologo è stato accusato il 16 agosto 2019 quando si è dichiarato non colpevole.

Il processo che era previsto per l'8 settembre presso il tribunale distrettuale di Fayetteville, è stato annullato dopo l'annuncio di una nuova audizione in cui si crede che il medico cambierà la sua dichiarazione.

Secondo un precedente rapporto della CBS, un'indagine che ha incluso i dati di circa 30.000 casi che erano sotto la supervisione di Levy ha rilevato che 3.029 hanno mostrato errori o diagnosi errate. In questo senso, gli esperti hanno concluso che il patologo avrebbe potuto causare almeno 15 decessi.



I sospetti sul caso sono emersi nel 2018 quando Levy è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. L'incidente ha suscitato una revisione delle cartelle cliniche dei suoi pazienti a partire da quando l'uomo aveva iniziato a lavorare presso il sistema sanitario di Ozarks Veterans nel 2005.