Meghan Markle, il padre colpito da infarto 6 giorni fa: non andrà sabato alle nozze

Tmz dà notizia di un infarto subito da Thomas Markle, il papà di Meghan. Il sito di gossip statunitense è riuscito a parlare direttamente con il padre dell'attrice. L'attacco cardiaco gli impedirà di andare alle nozze della figlia che sabato sposerà il principe Harry d'Inghilterra.

Thomas Markle aveva fatto un accordo con un'agenzia fotografica ed era stato immortalato nei giorni scorsi mentre guardava al computer immagini dei castelli dei Windsor e mentre si preparava l'abito per le nozze. A Tmz, poi, Markle ha affermato di essere stato colpito da un attacco di cuore 6 giorni fa. L'uomo avrebbe lasciato l'ospedale volontariamente, dopo il ricovero, per avere la possibilità di partecipare al matrimonio. Ora, però, a quanto pare ha deciso di disertare le nozze per evitare di creare imbarazzo alla figlia e alla famiglia reale.



Viaggio di nozze rinviato. Il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle rinvieranno il viaggio di nozze, dopo il matrimonio in programma sabato, per partecipare ad un party organizzato dal principe Carlo il 22 maggio a Buckingham Palace. L'evento, rende noto Kensington Palace, riguarda anche le attività di beneficenza in cui è coinvolto il figlio della regina Elisabetta.

