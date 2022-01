Niente pezzi di ricambio per il Covid, Mercedes-Benz ritira più di 800.000 veicoli difettosi: quali sono i modelli

Mercedes-Benz sta richiamando più di 800.000 auto in tutto il mondo a causa di potenziali problemi, secondo quanto ha riferito Bild, avendo acquisito una lettera che la casa automobilistica tedesca ha inviato ai clienti nel mese di dicembre.

Secondo la lettera, la pompa del liquido di raffreddamento potrebbe essere difettosa, il che in alcuni casi comporta un rischio di accensione. Il problema è però che, per ora, i proprietari delle vetture colpite non possono rimediare al difetto a causa della carenza dei pezzi di ricambio causata dalla pandemia di coronavirus.

Le auto che vengono richiamate dall'azienda corrispondono ai modelli diesel GLC, GLE, GLS, Classe C, E e S, CLS e con il SUV di Classe G, sono equipaggiate con i motori OM 654 o OM 656 che sono state prodotte tra gennaio 2017 e ottobre 2021.