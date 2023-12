Verstappen prenota una Mercedes da 310 km/h in vacanza, l'autonoleggio gliela nega: «Sei troppo giovane»

Una storia rocambolesca ha visto protagonista Max Verstappen, tre volte campione del mondo di Formula 1. In vacanza in Algarve, in Portogallo, "Supermax" ha prenotato una Mercedes per muoversi in autonomia. Ma al momento di chiudere il contratto la società di autonoleggio Sixt glielo ha negato. Il motivo? «Troppo giovane per noleggiare un'auto da oltre 300 km/h». Lo ha rivelato il The Sun.

Verstappen e il noleggio negato

Nessuno strappo alla regola quindi, nemmeno per il campione del mondo di Formula 1.

Verstappen ha infatti 26 anni, quattro in meno di quanto prevede il regolamento della società. Lo staff della società di autonoleggio Sixt ha affermato che consentire a Verstappen - che ha vinto il suo primo Gran Premio a 18 anni - di noleggiato la Mercedes motorizzata AMG GT, il marchio sportivo della casa tedesca, avrebbe violato le regole della polizza assicurativa che pone il limite per chi ha meno di 30 anni.

La vacanza in Portogallo

Il pilota della Red Bull, che in questa stagione ha vinto il suo terzo campionato mondiale di F1 consecutivo, si è dovuto invece accontentare di una BMW Serie 5 meno potente. Lunedì scorso Verstappen è volato in Algarve, in Portogallo, con la famiglia e gli amici su tre jet privati. Il gruppo aveva noleggiato circa 20 auto dalla Sixt all'aeroporto di Faro e prenotato il circuito automobilistico dell'Autodromo Internacional do Algarve per due giorni prima che lui volasse in Brasile.

La sorpresa

Una fonte ha detto al The Sun: «Max e il gruppo di amici sono andati in Portogallo per un divertente viaggio di corse e avevano prenotato le auto che volevano. Ma quando sonoa arrivati all'aeroporto, Max è rimasto scioccato quando si è visto negare il permesso guidare la Mercedes che voleva. È un pilota esperto di F1, abituato a guidare auto potenti, quindi è abbastanza sorprendente pensare che non gli sia stato permesso di mettersi al volante di quella vettura, ma quelle sono le regole quindi le ha rispettate».