Verstappen come sta? In ospedale per una Tac alla testa, impatto a forza di 51G

Brutto incidente per Max Verstappen, che durante il primo giro del Gran Premio di Silverstone è entrato in collisione con la Mercedes di Lewis Hamilton, finendo col perdere il controllo della monoposto a quasi 300 km/h e terminando contro le barriere di pneumatici ad una forza di 51G.

Verstappen's car is untangled from the barriers, lifted onto a pick-up truck and is on its way back to the pits

Well done to all the marshals 👏#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/JtLW5oOMB2

— Formula 1 (@F1) July 18, 2021