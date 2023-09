GP di Singapore, diretta: Sainz deve guardarsi da un agguerrito Russell, terzo Norris, quinto Leclerc

31° giro - Siamo a metà gara, Sainz e Russell cercano di gestire le gomme per cercare di arrivare al traguardo senza fermarsi per un altro pit-stop

Perez fa da tappo a un gruppo composto da Alonso Ocon Magnussen Gasly Piastri Lawson, tutti racchiusi in tre secondi

Leclerc supera Verstappen e sale in quinta posizione

27° giro . Sainz +0"9 Russell +3"3 Norris +5"7 Hamilton +7"2 Verstappen +7"6 Leclerc +10"2 Perez seguito da vicino da Alonso Ocon Magnussen Gasly Piastri Lawson Hulkenberg Albon Zhou Bottas Sargeant

Leclerc ha superato Perez mentre Hamilton si mette dietro Verstappen

26° giro - Russell ha raggiunto Sainz, si annuncia un bel duello

25° giro - Norris supera Verstappen che sembra essere entrato in crisi con le gomme

Russell gira fortissimo e punta Sainz, terzo Verstappen seguito da Norris Hamilton che passa Perez, poi Leclerc Alonso Ocon Magnussen Gasly Piastri Lawson Hulkenberg Albon Zhou Bottas Sargeant

24° giro - Grande sorpasso di Russell a Verstappen per il secondo posto

Hamilton supera Leclerc e sale sesto

23° giro - La gara riparte, bravo Sainz ad allungare subito su Verstappen il quale viene attaccato da Russell

Sfortunato Leclerc che ha perso tempo ai box prima per aspettare che montassero le gomme a Sainz poi perché Hamilton rientrava nella piazzola Mercedes proprio davanti a lui

21° giro - in safety-car comanda Sainz davanti a Verstappen Russell Perez Norris Leclerc Hamilton Alonso Ocon Bottas Magnussen Gasly Piastri Lawson Hulkenberg Albon Zhou Sargeant

Sainz rientra in pista davanti a Verstappen che non si è fermato ai box essendo partito con le dure

Tutti montano le gomme dure

Ai box Sainz Leclerc Norris Hamilton Russell Alonso Ocon Magnussen Hulkenberg Gasly Lawson Piasstri Albon

Sargeant va ai box per cambiare il musetto

Come previsto, la direzione gara chiama in pista la safety-car e questo può scompigliare tutto

Sargeant sbaglia e sbatte contro il muretto.

Riparte ma perde pezzi. Rischio safety-car

La Ferrari invita Leclerc a rallentare per bloccare Russell permettendo a Sainz di aumentare il vantaggio sul resto del gruppo per favorire un buon pit-stop

17° giro - Il divario tra Sainz e Leclerc è di 2"4

15° giro - Situazione stazionaria con Sainz +2" su Leclerc e 3"5 su Russell mentre Hamilton prova ad avvicinare Norris

Sainz continua a comandare, Leclerc è a 2" dal compagno, invitato a non seguire da vicino Carlos per non consumare troppo le gomme

Verstappen è ottavo e sta raggiungendo Ocon

10° giro - Sainz +0"8 Leclerc +3"0 Russell +4"4 Norris +5"8 Hamilton +8"4 Alonso +9"2 Ocon +10"4 Vertsappen +13"0 Magnussen +13"7 Hulkenberg poi Gasly Lawson Perez Piastri Albon Sargeant Bottas Zhou

8° giro - Verstappen essendo partito con gomme dure affronterà un primo lungo stint e per la Ferrari sarà importante non sottovalutare questo aspetto

Anche Perez guadagna una posizione superando Piastri

Verstappen supera Magnussen e sale ottavo

6° giro - Tra Sainz e Leclerc passano 8 decimi, terzo a 2"7 Russell che ha un vantaggio di 2" su Norris Hamilton Alonso Ocon Magnussen Verstappen Hulkenberg Gasly Lawson Perez Piastri Albon Sargeant Bottas Zhou

Hamilton si fa passare anche da Norris per via del taglio alla prima variante

3° giro - Sainz ha un vantaggio di 1" su Lelcerc, Verstappen è nono stretto tra le due Haas di Magnussen e Hulkenberg

Ai box Zhou che dalle soft passa alle dure

Hamilton fa passare Russell, Sainz ha 1"4 su Leclerc e 2"2 su Russell

Sainz conduce su Leclerc Hamilton Russell Norris Alonso Ocon Magnussen Hulkenberg Verstappen Gasly Lawson Perez Piastri Albon Sargeant Bottas Zhou. Si ritira Tsunoda

Grande partenza di Sainz e di Leclerc che con le soft ha la meglio su Leclerc. Hamilton taglia la variante e si mette davanti a Russell, ma gli deve ridare la posizione

Inizia il giro di ricognizione. Con le gomme soft partono Leclerc (dunque subito aggressivo), Tsunoda e Piastri. Con le dure scattano Verstappen Perez e Bottas. Tutti gli altri con le medie. Dai box parte Zhou con le soft

Sarà un Gran Premio durissimo quello di Singapore che scatterà alle ore 14 italiane, le ore 20 sul tracciato di Marina Bay. Si corre in notturna, tra muretti e luci artificiali che abbagliano, e davanti a tutti partirà la Ferrari di Carlos Sainz. Con la Red Bull-Honda di Max Verstappen relegata in sesta fila, può essere veramente una grande occasione quella del team di Maranello per cogliere la prima vittoria del 2023. Ma non sarà una corsa facile da gestire, potrebbero esserci numerose safety-car causa incidenti vari (come spesso è accaduto a Singapore), e Sainz dovrà vedersela con un agguerrito George Russell con una Mercedes che, come la Ferrari, vede la grande chance di poter vincere il primo GP stagionale. Russell è stretto nella morsa delle due SF-23, con Charles Leclerc terzo e per niente intenzionato a lasciare al comando il compagno di squadra Sainz, come già accaduto a Monza con quel duello esagerato a fine gara tra i due piloti Ferrari per la conquista del terzo posto. Verstappen partirà 11esimo e sarà comunque da tenere d'occhio, di sicuro tenterà una rimonta impossibile. La gara vedrà al via 19 monoposto in quanto Lance Stroll, dopo il brutto incidente rimediato in qualifica, ha deciso di non partire. Sarebbe scattato dall'ultima posizione.