Msi Stealth 16 in versione limitata Mercedes arriva in Italia

Nato dalla collaborazione tra Msi e Mercedes, è finalmente possibile acquistare, anche nel nostro Paese, il raffinato ed esclusivo Stealth 16 Mercedes-AmgMotorsport presentato lo scorso mese di giugno.

Disponibile in edizione limitata, il nuovo notebook è caratterizzato da un originale colore grigio selenite, dall’esclusivo motivo a rombi di Amg e dall’iconico logo della casa tedesca, che evocano immediatamente l’immagine delle auto da corsa firmate Mercedes-Amg.

Tuttavia, le peculiarità distintive di questo laptop non si limitano al solo design e al luminoso display 16:10 con risoluzione 4k. Le tecnologie all’avanguardia di cui è dotato lo rendono, infatti, il notebook ideale per chi ricerca il massimo anche in fatto di performance, proprio come le auto sportive della casa tedesca, e non vuole rinunciare a nulla in termini di autonomia, connettività e velocità di elaborazione grafica.

Proprio come il rinomato motore biturbo v8 di Mercedes Amg che offre prestazioni senza pari sia in pista che su strada, i potenti notebook Msi che fanno parte di questa linea esclusiva sono, infatti, equipaggiati con i performanti processori Intel Core i9 di 13a generazione a 14 core, che garantiscono prestazioni single e multi-core impressionanti, ulteriormente ottimizzate per il gioco e la produttività. La grafica, affidata alla Gpu NvidiaGeForce Rtx serie 40, è in grado di offrire performance senza compromessi anche ai più esigenti e agli appassionati di videogiochi, la tecnologia ray tracing supporta una grafica iperrealistica e la suite Studio di strumenti assistiti dall'intelligenza artificiale prende idee dall'ideazione al completamento, più velocemente.



Per tenere le temperature costantemente sotto controllo ed assicurare un livello do prestazioni che non conosce esitazioni, anche nelle sessioni intense prolungate, lo Stealth 16 Mercedes è equipaggiato con il nuovo sistema Cooler Boost 5, composto da due ventole e cinque tubi di calore, con 2 tubi condivisi per il potente processore e la scheda grafica.

In aggiunta, l’esclusivo sistema a sei altoparlanti Dynaudio, proprio come il Burmester sistema audio premium trovato nelle auto Mercedes-Amg, fornisce impareggiabile qualità audio alla ricerca delle massime prestazioni.

Dal lato connettività, il dispositivo vanta una varietà di porte i/o che consentono allo Stealth di rimanere sempre connesso e produttivo. In particolare, sono presenti la porta ultra versatile Usb type-a, Usb type-c, Microsd, Hdmi e una Thunderbolt 4 per qualsiasi lavoro, modifica ed elaborazione immagini e video.

I laptop della linea Msi Stealth 16 Mercedes-AmgMotorsport sono già acquistabili sull’e-store ufficiale con prezzi a partire da 2699 euro e sono corredati da diversi accessori coordinati, tra cui un mouse, un mouse pad, un flash drive Usb e un’elegante custodia.