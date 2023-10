OnePlus e Oppo, nasce un super flip phone

Pete Lau, il visionario a capo della produzione di Oppo e OnePlus, continua a concentrarsi sulla creazione di dispositivi unici, mettendo le esigenze delle persone al primo posto e offrendo un design che permetta di vivere esperienze veloci e fluide. È così che OnePlus ha annunciato la prossima presentazione del suo primo smartphone pieghevole. Abbracciando lo spirito “Never Settle”, il brand continua sulla strada di non “accontentarsi mai” ed ora è pronto ad offrire ai suoi tanti fan un dispositivo pieghevole all'avanguardia, privo di compromessi e tecnologicamente molto raffinato.

La collaborazione tra i due brand, successiva alla fusione avvenuta nel 2021, ha permesso di moltiplicare le risorse nel campo della ricerca e sviluppo.

Il risultato sono tecnologie all'avanguardia che hanno guadagnato un ampio apprezzamento, con Oppo che ha già lanciato due generazioni di dispositivi pieghevoli e OnePlus che ha ottenuto un notevole successo con il suo OnePlus 11.

La creazione del nuovo foldable è stata il risultato di una stretta collaborazione tra i due team che hanno sfruttato al meglio le competenze ed expertise acquisite nel corso degli anni per creare una totale sinergia, essenziale per un un dispositivo che seguirà una strategia di commercializzazione differenziata in diverse aree geografiche, studiata appositamente in modo che più persone possibile possano avere la possibilità di acquistarlo.

L'obiettivo principale è chiaro: creare il miglior smartphone pieghevole mai visto. Il team di Oppo, in particolare, ha accumulato esperienza nel design di dispositivi pieghevoli e nella tecnologia delle fotocamere, mentre OnePlus è noto per offrire un'esperienza d’utilizzo rapida e fluida. L'unione di questo know-how, ha dato vita al nuovo smartphone che garantisce prestazioni hardware di alto livello, insieme a un design innovativo che, tuttavia, includerà la caratteristica distintiva e tanto amata dai fan OnePlus: il sistema di alert slider.

Uno dei principali punti di forza risiede nella cerniera la quale, riveste un'importanza cruciale non solo per quanto riguarda le dimensioni e il peso totale del device, ma anche per l’utilizzo quotidiano. OnePlus ha dedicato anni di ricerca e sviluppo a questo elemento critico, con oltre 600 brevetti dedicati al design del congegno, raggiungendo importanti traguardi. In questo contesto, OnePlus ha concentrato i propri sforzi nella progettazione di ben 35 brevetti dedicati specificamente alla cerniera e, attraverso un'attenta ottimizzazione dei materiali, il marchio è riuscito a ridurre considerevolmente le dimensioni e il peso del meccanismo, al tempo stesso migliorandone la sua resistenza.

Rispetto alla soluzione proposta con il Find N2 di Oppo, la piegatura del pieghevole OnePlus vanta ben 31 componenti in meno, una riduzione che non solo ha contribuito a rendere il dispositivo più leggero, ma ha anche portato a notevoli miglioramenti nel design dei materiali e una maggiore resistenza complessiva. Il risultato è una cerniera più piccola del 37% rispetto aquella del pieghevole di Oppo. Ottimizzando le dimensioni, inoltre, è stato possibile creare più spazio all’interno del dispositivo, consentendo di introdurre una gamma diversificata di nuove funzionalità.

Il pieghevole OnePlus non è il primo ad essere introdotto in questa fascia di mercato; molte aziende hanno già contribuito all'innovazione in questo settore, ma questo device saprà distinguersi, promettono dall’azienda, sorprendendo i consumatori con le sue caratteristiche innovative.

Se si considerano le esigenze delle persone quando si tratta di un dispositivo pieghevole, emerge chiaramente il desiderio di un ampio schermo, accompagnato da un design compatto e una comodità d'uso senza pari: questi sono gli obiettivi che il brand si è posto, realizzando un prodotto in grado di offrire molto di più di un ampio display. Esso, infatti, vanterà un design leggero e sottile e una fotocamera potente, pensati per offrire un’esperienza d’uso veloce e fluida, senza interruzioni.

OnePlus fa proprio dell’esperienza d’uso “fast and smooth” uno dei suoi punti di forza ed il foldable di prossima presentazione è stato realizzato secondo questi principi. L’azienda, inoltre, sta collaborando attivamente con Google, per ottimizzare ulteriormente l’interfaccia grafica e perfezionare l’adattamento delle App.

Attendiamo impazienti la presentazione ufficiale che, secondo i rumors fatti trapelare dal produttore, dovrebbe essere imminente.