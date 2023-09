Xiaomi, la serie 13T approda sui mercati internazionali

Xiaomi ha presentato a Berlino la nuova famiglia di smartphone flagship 13T Series, progettata e realizzata per il pubblico che desidera esprimere al meglio il proprio talento artistico. Entrambi i modelli (13T e 13T Pro) presentano una configurazione a tripla fotocamera con obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica, tra cui una fotocamera grandangolare da 50Mp con 24mm di lunghezza focale e una lente asferica 7p progettata per catturare una maggiore quantità di luce supportando le riprese ad alta gamma dinamica, e un teleobiettivo da 50Mp con 50mm di lunghezza focale. Inoltre, è presente una fotocamera ultragrandangolare da 12Mp con 15mm di lunghezza focale, ideale per scattare foto panoramiche e catturare paesaggi. Grazie alla tecnologia Dci-p3 al 100%, le fotocamere di entrambi gli smartphone presentano una gamma di colori più ampia che aiuta a catturare ogni momento con la classica qualità del brand Leica.

Xiaomi 13T Series offre due stili fotografici originali: Leica Authentic e Vibrant, che consentono di scattare immagini di grande impatto attraverso la riproduzione naturale dei colori, il forte contrasto e la definizione delle ombre, oltre ad assicurare la classica estetica delle immagini Leica.

Sei filtri Leica richiamano lo stile del brand e, per aumentare le opzioni creative, i nuovi Xiaomi offrono quattro filigrane Leica, consentendo così una scelta più ampia in termini di composizioni fotografiche e dimensione delle cornici. La serie 13T include inoltre la funzione Stili fotografici personalizzati nella modalità Pro che, impiegata per la prima volta sulla versione Ultra, consente di regolare colori, sfumature e texture in fase di pre-set, consentendo di preservare più dettagli e colori per la post-produzione.

Con Xiaomi 13T Pro, l’esperienza cinematografica diventa realtà con la possibilità di riprendere video in 8k,per garantire che ogni scena, ogni sfumatura, ogni dettaglio sia immortalato con una qualità eccellente. La fotocamera grandangolare da 50Mp supporta sia Ois che Eis e assicura che i video rimangano stabili anche in condizioni di movimento. Le fotocamere posteriori supportano la registrazione video 4k a tutte le lunghezze focali, oltre a un editing rapido ed efficiente.

I nuovi flagship migliorano anche l'esperienza visiva grazie a un display CrystalRes da 6,67 pollici, che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz,una risoluzione di 1,5k (2712 x 1220). La serie Xiaomi 13T utilizza un display ad alta luminosità a 1200 nit, con un picco fino a 2600 e una copertura Dci-p3 al 100%con supporto per 68 miliardi di colori, garantendo la compatibilità Hdr10+ end-to-end. Questo migliora il contrasto tra le parti scure e quelle chiare delle immagini, ripristina la vera consistenza dei dettagli e fornisce un maggiore bilanciamento della saturazione del colore, con una qualità dell'immagine sorprendente. Non poteva mancare il supporto a Dolby Atoms con doppi altoparlanti integrati, per un'immersione totale nei propri contenuti preferiti.

Il modello 13T Pro è alimentato da un chipset MediaTek Dimensity 9200+ con una rapidissima Cpu Octa-coreche arriva a picchi di velocità fino a 3.35Ghz. Esso dispone inoltre di una Gpu Arm Immortalis-g715 integrata che migliora l'elaborazione delle immagini, in modo che le esperienze di gioco siano fluide per tutta la durata della batteria. Il 13T invece, è dotato di un processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, progettato per garantire una eccellente efficienza energetica utilizzando l'ultimo processore Tsmc a 4nm, il quale consente di migliorare le prestazioni della Cpu e della Gpu. Anche la dissipazione termica è migliorata grazie a una piastra in acciaio inossidabile Vc da 5000 mm2, che ne garantisce raffreddamento dei devices.

La ricarica 120w HyperCharge consente al 13T Pro di raggiungere una carica del 100% in soli 19 minuti con una batteria da 5000mAh.

Xiaomi ripropone il linguaggio di design classico e la nuova serie 13T è disponibile in tre varianti di colore: Alpine Blue, Meadow Green e Black. La scocca posteriore del modello Alpine Blue è caratterizzata dalla pregiata pelle vegana Xiaomi BioComfort con una texture morbida e delicata, estremamente comoda da maneggiare. I modelli Meadow Green e Black, invece, hanno un pannello posteriore in vetro lucido che aggiunge un elegante tocco di lusso. Entrambi godono di un grado di protezione Ip68 e sono resistenti all'acqua e alla polvere.

Xiaomi 13T Pro è disponibile nelle configurazioni da 256Gb a 1Tb con prezzi che partono da 799,90 euro per arrivare a 999,90 euro. Xiaomi 13T, nella configurazione 8/256Gb è disponibile a partire da a partire da 699,90 euro.​