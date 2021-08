In vendita per un milione di dollari il fazzoletto usato da Messi per il suo addio al Barcellona

Continua a crescere la Messi mania dopo il recente acquisto della stella argentina da parte del PSG. L'ultima prova di questa tendenza si trova sulla piattaforma di commercio elettronico argentino Mercado Libre, dove un utente ha messo in vendita il presunto fazzoletto che Lionel Messi ha usato durante la conferenza stampa di addio all'FC Barcelona. QUI il link dell'annuncio.

Durante la conferenza stampa tenutasi l'8 agosto scorso allo stadio Camp Nou, il fuoriclasse argentino non è riuscito a contenere le proprie emozioni ed è scoppiato in lacrime. La moglie, Antonela Rocuzzo, che ha seguito l'evento in prima fila, gli ha offerto un fazzoletto con cui il calciatore si è asciugato le lacrime e il naso ripetutamente.

Ora, un utente, sconosciuto ai più, ha messo in vendita quello che sostiene essere quel fazzoletto per 1.000.000 di dollari. L'offerente afferma che si tratta del fazzoletto ufficiale utilizzato da Messi.