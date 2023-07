Migranti, affonda una barca con più di 60 persone: 7 i cadaveri recuperati e 20 i dispersi. Erano tutti diretti in Marocco

Un obiettivo: raggiungere la Spagna. Ma la «sfida» per la sopravvivenza è ardua. Nelle scorse ore, c'è stato un naufragio al largo del Marocco. Una barca con a bordo oltre 60 migranti è affondata a 300 metri dalla costa di Dakhla, di fronte alle Canarie (in Marocco, ndr.).

Lo riferisce il quotidiano Assabah. Il mare con onde altre più di due metri non ha lasciato scampo a chi non era capace di nuotare: una quarantina di migranti si è salvato, mentre altri 20 risultano dispersi.

Sette i cadaveri recuperati finora dagli stessi sopravvissuti e portati a riva. I migranti sono quasi tutti originari della provincia di Kenitra, a qualche chilometro da Rabat, e stavano cercando di raggiungere la Spagna.

Le parole di Mattarella

L'informazione ci ha consegnato di recente immagini di migranti tragicamente morti nel deserto o in mare. Sono immagini che feriscono le nostre coscienze. Non è pensabile che nell'animo umano ci sia un tale cinismo». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio in corso al Quirinale.