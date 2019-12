Migranti, barca con 90 persone a bordo si rovescia davanti al Marocco: 7 morti, 20 dispersi

Migranti, nuovo naufragio davanti alle coste del Marocco: ne dà notizia Alarm Phone che ha contattato le autorità portuali del Marocco, le quali hanno confermato che una barca con 90 persone a bordo, tra cui donne e bambini, partita questa mattina dalla città portuale di Nador, in Marocco, si sarebbe capovolta creando il terrore tra i migranti. Alarm Phone, che ha raccolto l's.o.s. dei migranti, dice che le persone erano terrorizzate e di aver perso dopo pochi attimi il contatto con le persone che erano a bordo dell'imbarcazione. Alarm Phone ha allerrtato le autorità di Marocco e Spagna, dove si presume la barca fosse diretta. E poco fa le autorità portuali del Marocco hanno confermato il naufragio. Pesante il bilancio: 63 persone sono state salvate, 7 persone sono morte e 20 persone risultano disperse.

+++ Shipwreck confirmed +++ At 14.48h CET we spoke to MRCC Rabat #Morocco again who confirmed a shipwreck - 63 people were rescued, 7 people died & 20 people are missing. We believe it’s the boat that alerted us earlier. We are devastated and hope more survivors will be found.

— Alarm Phone (@alarm_phone) 16 dicembre 2019