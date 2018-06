La modella nuda davanti al Muro del Pianto: «Vado oltre i confini». E infuria la polemica Foto

modella belgadavanti al principale luogo sacro dell'ebraismo.La Papen ha spiegato nel suo sito web di aver inteso così «spingere oltre i confini della religione e della politica». Ma la sua iniziativa ha destato costernazione e scandalo fra i responsabili religiosi: «Si tratta di un episodio grave e riprovevole», ha affermato allo Yediot Ahronot il rabbino del Muro del Pianto, Shmuel Rabinovic. «Sono stati violati la santità del posto e i sentimenti dei fedeli».Non è la prima volta che la Papen finisce nella bufera per questioni simili: in Egitto era stata in carcerata dopo un altro servizio senza veli vicino a Luxor, nel tempio di Karnak, e ha posato nuda anche in Etiopia tra i membri della tribù Surma. Insomma, la 26enne non ha paura delle polemiche. Alcuni media hanno anche notato, comunque, che il fotografo della Papen,, ha fatto attenzione a non inquadrare in quella immagine il Duomo della Roccia e la moschea al-Aqsa, che sono