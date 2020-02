Morto Clive Cussler, autore di romanzi d'avventura da oltre 120 milioni di copie

Addio a Clive Cussler, autore di romanzi d'avventura con il personaggio di Dirk Pitt, una sorta di alter ego dell'autore, soprattutto per la sua passione per il mare, la storia, le automobili d'epoca di cui era un appassionato collezionista. Tra i suoi libri più famosi, "Sahara" e "Recuperate il Titanic". Aveva 88 anni.

«Con un cuore affranto condivido la triste notizia che mio marito Clive è morto lunedì», ha annunciato la vedova su Twitter. «Condividere la mia vita con lui è stato un privilegio, Voglio ringraziare voi tutti, i suoi fans e i suoi amici per la vicinanza». Clive, ha aggiunto, «era la persona più cortese e gentile che abbia mai incontrato. So che le sue avventure continueranno».

It is with a heavy heart that I share the sad news that my husband Clive passed away Mon. It has been a privilege to share in his life. I want to thank you his fans & friends for all the support. He was the kindest most gentle man I ever met.I know, his adventures will continue. pic.twitter.com/2fQZcQsuMd

— Clive Cussler (@cusslerOFFICIAL) February 26, 2020