Morto l'ex presidente del Pakistan Pervez Musharraf, aveva 79 anni ​e soffriva di amiloidosi

Pervez Musharraf, ex presidente generale (in pensione), domenica è morto in un ospedale di Dubai, ha riferito Geo News. Aveva 79 anni. Musharraf era stato sottoposto a cure per un disturbo presso un ospedale americano di Dubai.

La carriera

Musharraf è nato l'11 agosto 1943 a Delhi e ha completato la sua prima educazione alla St Patrick's High School di Karachi. L'ex presidente ha proseguito gli studi superiori al Forman Christian College di Lahore.

Le indagini

Musharraf è stato dichiarato latitante nel caso di omicidio dell'ex primo ministro Benazir Bhutto e nel caso di omicidio di un religioso della Moschea Rossa. L'ex presidente, residente a Dubai dal 2016, stava affrontando il caso di tradimento per aver sospeso la Costituzione nel 2007.

La vita a Dubai

L'ex sovrano militare era partito per Dubai nel marzo 2016 per cure mediche e da allora non era più tornato.

La malattia

Musharraf era stato ricoverato in ospedale a causa di complicazioni derivanti dalla condizione medica di cui soffriva chiamata amiloidosi, la sua famiglia aveva informato in un messaggio su Twitter.

Una malattia rara, l'amiloidosi porta alla deposizione anormale di alcune forme di proteine ​​in vari tessuti del corpo che portano a danni agli organi.

La carriera

Musharraf è salito alla ribalta nazionale dopo che il primo ministro Nawaz Sharif lo ha promosso a generale a quattro stelle nel 1998, facendo di Musharraf il capo delle forze armate. Ha guidato l'infiltrazione di Kargil, che ha scatenato una guerra tra India e Pakistan nel 1999.

Nel 2020, l'Alta corte di Lahore ha dichiarato "incostituzionali" tutte le azioni intraprese dal governo di Nawaz Sharif contro Musharraf, compresa la presentazione di una denuncia per alto tradimento e la formazione di un tribunale speciale, nonché i suoi procedimenti, che hanno portato all'abolizione di pena di morte inflittagli dal tribunale di primo grado.

Nel 2019 un tribunale speciale lo ha condannato a morte. Musharraf salì al potere con un colpo di stato incruento nel 1999, deponendo l'allora primo ministro Nawaz Sharif. Di fronte all'impeachment in seguito alle elezioni del 2008, Musharraf è stato costretto a dimettersi da presidente ed è andato in esilio autoimposto a Dubai.