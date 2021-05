Myanmar, giornalista americano Danny Fenster arrestato: gli Usa chiedono il rilascio

I motivi ancora non si conoscono. Ma sta di fatto che Danny Fenster, giornalista americano che lavora per Frontier Myanmar, è stato fermato e arrestato il 24 maggio all'aeroporto internazionale di Yangon, in Myanmar, mentre stava per imbarcarsi per Kuala Lumpur. «Siamo profondamente preoccupati per l'arresto del cittadino statunitense Daniel Fenster, che lavorava come giornalista in Myanmar», ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato...

