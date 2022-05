Nato intercetta due jet russi vicino alla Norvegia. Oslo: «Reazione aggressiva»

Continuano le incursioni degli aerei di Putin nello spazio aereo europeo. La Nato ha intercettato oggi due jet russi vicino al confine finlandese con la Norvegia. I velivoli del Cremlino sono stati avvistati al largo della costa del Finnmark, nel nord del Paese scandinavo, da due caccia F-35. L'invasione arriva in un momento di crescente tensione tra la Russia e la Scandinavia, dopo che Svezia e Finlandia hanno deciso di aderire all'Alleanza Atlantica.

Jet russi vicino alla Norvegia, cosa succede

Gli aerei russi intercettati dalla Nato sono il Mikoyan MiG-31 "Foxhound" e il Sukhoi Su-24 "Fencer". Si sono ritirati verso est dopo essere stati intercettati dai jet norvegesi. La Royal Norwegian Air Force ha twittato: "L'F-35 ha identificato due aerei russi a nord di Finnmark oggi.

F-35 identified two Russian aircraft north of Finnmark today. CRC Sørreisa reported the aircraft, and NATO ordered our F-35s on their wings. The Russian aircraft flew to the Norwegian Sea before returning east. F-35 is on permanent readiness for Norway and #NATO. #WeAreNATO #f35 pic.twitter.com/W41icYnhVK — Royal Norwegian Air Force (@Luftforsvaret) May 26, 2022

Il CRC (Centro di controllo e segnalazione) di Sørreisa (nel Finnmark) ha segnalato i velivoli e la NATO ha ordinato ai nostri F-35 di mettersi sulla loro scia. «L'aereo russo ha volato verso il Mar di Norvegia prima di tornare verso est. L'F-35 è in pronto a intervenire per la Norvegia e la #NATO. #WeAreNATO #f35».

La reazione norvegese

Stine Barclay Gaasland, portavoce dell'aeronautica norvegese, conferma a TV 2 che ieri hanno dovuto inviare aerei norvegesi. Ha poi indicato che le forze armate norvegesi hanno due caccia F35 sempre in attesa, in quello che chiamano Quick Reaction Alert (QRA) per la NATO: «In 15 minuti devono pronti. 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno». La Royal Norwegian Air Force ha sempre due caccia F-35 in standby come parte del Quick Reaction Alert della NATO. «Non era nello spazio aereo norvegese», ha indicato la portavoce. Altrimenti ci «sarebbe stata un'azione più aggressiva». È una minaccia per la Norvegia? «Non voglio dirlo, perché siamo abituati a che succeda e non c'è nulla di illegale in esso. Prestiamo molta attenzione a tutte le attività nelle nostre aree locali».