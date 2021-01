Navalny arrestato all'arrivo a Mosca, sgomberati sostenitori e giornalisti

Alexey Navalny è stato fermato dalla polizia appena dopo essere atterrato a Mosca. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti. La moglie lo ha baciato in segno di saluto. L'avvocato non ha potuto seguirlo. La testata Current Time ha trasmesso il tutto in diretta. Navalny «è stato condannato alla sospensione condizionale della pena ed è stato inserito nella lista dei ricercati il 29 dicembre 2020 per molteplici violazioni del periodo di prova», ha detto il Servizio Penitenziario Federale della Russia (FSIN).

«Io sono qui e vi posso assicurare di essere felice, questa è casa mia. Tutti mi chiedono: hai paura? No, non ho paura. Passo la dogana con animo tranquillo, poi andrò a casa perché so che ho ragione ed esorto anche voi a non avere paura», aveva detto Navalny parlando ai giornalisti all'interno del terminal D dell'aeroporto di Sheremetyevo, dopo essere sceso dal bus navetta, in una specie di conferenza stampa improvvisata. Navalny si è poi diretto al controllo passaporti dove stato bloccato.

Poco prima dell'arrivo di Navalny la polizia in assetto anti-sommossa era entrata dentro l'aeroporto di Vnukovo, sgomberando giornalisti e sostenitori dell'oppositore. Era stato lo stesso Navalny, parlando prima di imbarcarsi all'aeroporto di Berlino, a esortare i suoi sostenitori ad andare ad accoglierlo al suo arrivo a Mosca. «Sono innocente, non temo l'arresto. Sono stato bene in Germania, ma tornare a casa è sempre meglio», aveva detto all'aeroporto di Berlino prima di salire sull'aereo. Il ritorno in Russia di Navalny avviene dopo quasi cinque mesi di permanenza in Germania in seguito all'avvelenamento col Novichok patito lo scorso 20 agosto in Siberia.

Фанаты и фанатки Ольги Бузовой во Внуково поют её песни. Пишут, что по паролю «Я на встречу Ольги Бузовой» в здание аэропорта можно зайти и без билета Онлайн: https://t.co/NgUZY5wIyK pic.twitter.com/7FP41IKS5k — Вот Так TV (@vottak_tv) January 17, 2021

«L'arresto di Alexej Navalny all'arrivo a Mosca è inaccettabile. Chiedo alle autorità russe di rilasciarlo immediatamente», ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable. I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

