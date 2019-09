Algeria, 8 neonati morti nell'incendio del reparto maternità di un ospedale

Otto neonati sono morti la notte scorsa nell'incendio nel reparto maternità di un ospedale nell'ovest dell'Algeria a circa 500 km a sud-est di Algeri. L'incendio è avvenuto a Oued Souf, vicino alla frontiera con la Tunisia.

Lo ha reso noto la protezione civile, precisando che tre neonati sono morti a causa delle ustioni riportate, mentre altri cinque asfissiati. Sono invece 12 i bambini salvati in extremis, si legge in una nota. La protezione civile è quindi riuscita a domare le fiamme impedendo che l'incendio divampasse in altri padiglioni dell'ospedale e a mettere in salvo anche 107 partorienti e 28 dipendenti del nosocomio. Lo riporta Alg24. Questa mattina decine di persone si sono riunite davanti all'ospedale per denunciare l'accaduto e chiedere che venga aperta un'inchiesta. Secondo le prime indagini sembra che a causare l'incendio sia stato un cortocircuito. Attesa la visita del ministro della Sanità Mohamed Miraoui.

#Algérie: huit nouveau-nés meurent dans l'incendie d'un hôpital https://t.co/BsCA5bb6XQ pic.twitter.com/JYr0OV4mhi #maroc — Morocco News Network (@MoNewsNet) September 24, 2019





Sul posto è stato dispiegato un importante dispositivo di sicurezza, mentre il primo ministro Noureddine Bedoui ha inviato sul posto una delegazione governativa guidata dal ministro della Sanità, della popolazione e della riforma sanitaria, Mohamed Miraoui, per monitorare da vicino la situazione.





Martedì 24 Settembre 2019, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 11:03

