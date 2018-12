Neonato sbranato dai cani di famiglia, muore dopo un mese di agonia. Animali abbattuti

Venerdì 14 Dicembre 2018, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 17:03

Il piccolo Reuben McNulty aveva appena un mese: è morto tragicamente dopo essere stato selvaggiamente aggredito dai due cani nella casa di famiglia . Per diverse settimane ha lottato per la vita, ma alla fine ha ceduto: troppo gravi le ferite provocate dai due stafforshide bull terrier, di nome Fizz e Dotty. I genitori erano stati arrestati per sospetta negligenza, ma subito rilasciati.La tragedia era avvenuta circa un mese fa: il bimbo ha a lungo lottato per la vita nell’ospedale di Addenbrooke, a Cambridge, ma ieri è morto. I cani,, secondo il nonno del piccolo «erano docili» e si è trattato di «un incidente anomalo»: i due animali sono stati abbattuti, ha detto un portavoce della polizia.La storia era stata già pubblicata dai giornali britannici lo scorso 18 novembre: il papà di Reuben trattava i due cani come fossero i suoi figli, prima del dramma. Di oggi è invece a notizia della morte. Secondo un vicino di casa, scrive il Mirror, i genitori del bambino avevano sottovalutato l’impatto che l’arrivo del neonato avrebbe avuto sui due cani, che si sarebbero ingelositi e sarebbero diventati (secondo lui) pericolosi.