Abby, il ragazzo che doveva diventare rabbino ma ha scelto di diventare donna

Sembra una puntata della mini-serie di Netflix Unorthodox e invece è la realtà. Quando Abby Stein, figlio di un rabbino e lui stesso avviato sulla stessa carriera, ha detto a suo padre che voleva diventare una donna è successo il putiferio. Una scelta non consueta e sicuramente indigesta specie se si fa parte della comunità ultra ortodossa ebrea chassidica. La storia è affiorata grazie alla BBC che ha raccontato il dramma di Abby. «Mio padre avrebbe voluto che io facessi il rabbino come lui e ha investito tutto in questo. Lo desiderava soprattutto perchè sono arrivato dopo cinque sorelle. Anche quando ero bambino mi sentivo a disagio con lui e gli dicevo spesso che mi dispiaceva non essere come lui avrebbe voluto. Crescendo mi sentivo una ragazza. Non so se c'erano altre persone come ma ma io mi sentivo così. Ricordo che pregavo Dio di trasformarmi in una ragazza» ha raccontato alla BBC.



Il tempo intanto passava e Abby faceva l'ingresso con il Bar Mitzvah tra gli adulti, i genitori gli arrangiavano un matrimonio e l'anno successivo a 18 anni si sposava con Fraidy, che diventava l'unica confidente di questo segreto nascosto.



Ben presto Friday rimane incinta e nasce un bambino. «La nascita di mio figno è stato come l'ultimo colpo. Volevo per il mio bimbo la migliore vita possibile ma come avrei potuto se all'età di 20 anni non avevo mai conosciuto una buona vita?» Tante informazioni su quello che gli stava accadendo ha iniziato a raccoglierle da Internet, settore vietatissimo per gli ebrei ultra ortodossi. «Ho capito che potevo sopravvivere iniziando lo sganciamento dalla comunità». La prima persona che ha informato è stata la moglie anche perchè non aveva intenzione di abbandonare il matrimonio. Sono stati i parenti ad indurlo ad andarsene. Nel 2015 ha iniziato la terapia ormonale e il percorso per cambiare sesso. «Ho iniziato a vivere, forse ero la prima persona della comunità ad uscire come trans». Ultimo aggiornamento: 18:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA