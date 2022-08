Nel Nevada una donna ha comprato casa, ma è diventata per errore la proprietaria di un intero quartiere di 84 appartamenti: per un valore di oltre 50 milioni di euro. La donna ha però sborsato solo 600mila euro. Come è stato possibile? Un errore di battitura "copia e incolla".

Compra una casa, si ritrova con un quartiere: l'errore

La proprietà è situata a Sparks, a nord-est di Reno, in Nevada (Stati Uniti). La donna ha presentato i suoi documenti all'assessore alla contea di Washoe, prima che le autorità si accorgessero dell'errore il 25 luglio. Cori Burke, il vice assessore capo per la contea di Washoe, ha affermato che sembrava essere stato un errore di battitura commesso da Westminster Title, un'azienda con sede a Las Vegas.

La richiesta di correzione

«Poiché era abbastanza chiaro che era stato commesso un errore, la nostra divisione dei servizi di valutazione ha contattato immediatamente Westminster Title in modo che potessero iniziare a lavorare sulla correzione della catena del titolo per le 86 proprietà trasferite per errore», ha indicato l'assessore della Contea Burke.

Il problema

La proprietaria della casa potrebbe rifiutare il trasferimento e rifiutarsi di restituire gli appartamenti. Tuttavia, non vi è alcun segno che abbia interrotto il processo e gli esperti affermano che quasi sicuramente perderebbe se scegliesse di andare in tribunale. Burke ha affermato che l'errore è più comune di quanto si pensi a causa del copia e incolla e tali problemi si verificano "abbastanza spesso". Secondo quanto riferito, la donna senza nome è stata contattata dal The Reno Gazette Journal e ha semplicemente risposto "nessun commento", con un'emoji sorridente.