New York, falso allarme bomba: evacuata stazione metro Manhattan per un pacco sospetto

Paura a New York, dove una stazione della metropolitana di Manhattan, non lontano dal World Trade Center, è stata evacuata per la segnalazione di un pacco sospetto. I passeggeri sono stati fatti uscire mentre gli artificieri sono entrati in azione all'interno della stazione, scoprendo però che si trattava di un falso allarme bomba.

Venerdì 16 Agosto 2019, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pacco sospetto era stato segnalato da alcuni addetti alla sicurezza e per questo erano entrati in campo gli artificieri, che avevano scoperto, all'interno, alcune. La zona è stata isolata per avere la massima sicurezza, ma non è stata rinvenuta alcuna presenza di esplosivi.