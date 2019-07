«Non ho mai visto nulla di simile»: allarme caldo dopo la morte di 180 pecore

Giovedì 4 Luglio 2019, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 12:28

dopo la morte dinella«Non ho mai visto nulla di simile», il commento di undavanti alla moria degli animali. Sembra che le pecore siano rimaste uccise in seguito alla caduta da un'altura ripida e rocciosa. Sarebbero scivolate su un terreno troppo asciutto e soleggiato, come sottolinea l'Independent. che ha colpito gran parte dell'Europa. L'incidente è avvenuto domenica, quando circa 300 pecore stavano pascolando su un sentiero completamente secco. Ogni anno, durante l'estate, circavengono abitualmente portate a pascolare in montagna e occasionalmente una cade nel precipizio, ma la portata dell'evento di domenica non ha precedenti. Le pecore morte sono state scoperte lunedì dai pastori e da allora gli altri animali sono stati portati in una zona della catena montuosa più sicura.L'ondata di calore estrema sarebbe legata aie sta provocando morti e incendi in Italia, Francia e Spagna. Secondo gli esperti, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato. Cinque delle estati più calde in Europa negli ultimi 500 anni, inoltre, sono avvenute in questo secolo. I dati forniti dalhanno mostrato che le temperature medie europee sono oltre due gradi sopra il normale.