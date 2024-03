Norimberga, ritrovata la fossa comune più grande d'Europa con migliaia di scheletri uccisi dalla peste

Gli archeologi dicono di aver scoperto quella che potrebbe essere la più grande fossa comune mai rinvenuta in Europa in un sito nel sud della Germania. Finora sono stati trovati circa 1.000 scheletri di vittime della peste in fosse comuni nel centro della città di Norimberga, ma gli esperti ritengono possano contenere un totale di oltre 1.500 persone. I resti sono stati scoperti durante un'indagine archeologica prima della costruzione di nuovi edifici residenziali in città.

Melanie Langbein, del dipartimento per la conservazione del patrimonio di Norimberga, ha riferito che sono state identificate otto fosse comuni e ognuna contenente diverse centinaia di corpi. «Quelle persone non sono state sepolte in un normale cimitero anche se abbiamo designato cimiteri di peste a Norimberga. Questo significa un gran numero di persone morte che avevano bisogno di essere sepolte in un breve lasso di tempo senza riguardo alle pratiche di sepoltura cristiane» ha detto Langbein.

Per questo motivo, un'epidemia come la peste è «più che probabile» la spiegazione delle fosse comuni, secondo Langbein.

Norimberga ha subito focolai di peste all'incirca ogni 10 anni dal XIV secolo in poi, rendendo difficile datare i resti. «Gli archeologi però hanno usato la datazione al radiocarbonio su una fossa comune tra la fine del 1400 e l'inizio del 1600, e hanno trovato frammenti di ceramica e monete risalenti alla fine successiva di quell'intervallo nel sito. Hanno anche scoperto una nota del 1634 che descrive in dettaglio un'epidemia di peste che ha ucciso più di 15.000 persone nel 1632-1633, che dice che quasi 2.000 persone sono state sepolte vicino a St. Sebastian Spital, il sito dello scavo attuale» ha detto Langbein. Questa prova ha portato la squadra a concludere che il gruppo più anziano di resti risale probabilmente all'epidemia di 1632-1633.

Julian Decker, la cui società In Terra Veritas sta effettuando lo scavo, ha detto di essere rimasto sorpreso dalla scoperta. «Non c'era alcuna indicazione per presumere che ci fossero sepolture su questo campo», ha detto, aggiungendo che quando sono stati scoperti i primi resti pensava che avrebbero potuto provenire dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Decker ora crede che il sito possa contenere più di 1.500 corpi. «Personalmente mi aspetto che il numero sia a 2.000 o addirittura superiore, rendendola la più grande fossa comune in Europa» ha detto.

Langbein ha aggiunto che l'epidemia del 1632-1633 è stata peggiore di quelle precedenti a causa dell'impatto della guerra dei trent'anni, una serie di conflitti combattuti da varie nazioni europee dal 1618 al 1648. «Norimberga era circondata da diverse truppe e la popolazione viveva in circostanze piuttosto terribili. Le tombe contengono un campione rappresentativo della società all'epoca, dicono i ricercatori, permettendo loro di esaminare le caratteristiche della popolazione. «Con mezzi statistici possiamo esplorare le dimensioni e la demografia della città con gli stessi strumenti che un moderno team di censimento farebbe con una popolazione recente» ha aggiunto Decker, compresa la percentuale di bambini e adulti, donne e uomini e la salute generale.

Il prossimo passo è il lavoro per completare lo scavo, oltre a pulire e analizzare il materiale osseo. Ci saranno anche collaborazioni con istituzioni interessate a determinati aspetti dei risultati, tra cui l'analisi del genoma della peste e l'indagine sulle uova dei parassiti nel terreno. «Stiamo anche pianificando una mostra, ma ci vorrà del tempo, quindi l'autunno 2025 sarebbe il primo in cui potremmo essere pronti» ha detto Langbein.