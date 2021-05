Covid Giappone, Olimpiadi: il 60% della popolazione è contraria

I contagi da Covid in Giappone continuano a salire e gli abitanti sono sempre più preoccupati dalle Olimpiadi. Perché è vero che sarà vietato l'ingresso a turisti stranieri, esclusi i volontari, ma l'ascesa dei dati non fa ben sperare a sole dieci settimane dai Giochi. E i sondaggi parlano chiaro: secondo quello realizzato dalla Kyodo, il 59,7% degli intervistati si dice contrario e ritiene che la manifestazione debba essere cancellata definitivamente, il 25% è contrario a qualsiasi presenza degli spettatori. Complice anche una campagna vaccinale che prosegue a rilento, l'esito riflette l'elevato scetticismo della popolazione locale, dopo il rinvio di un anno deciso nel marzo del 2020, proprio quando il Paese si trova nel mezzo della quarta ondata, con il proliferare di numerose varianti del virus.

Covid Giappone, stato d'emergenza in altre tre regioni. Crescono i contagi tra i giovani

Sebbene gli organizzatori abbiano già deciso il divieto di ingresso agli spettatori dall'estero, l'indagine mostra come l'88% dei residenti locali siano preoccupati principalmente per l'afflusso degli atleti e del personale sportivo a seguito nella capitale, e per i potenziali rischi della diffusione del virus. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi è prevista per il 23 luglio, mentre la data di inizio delle Paralimpiadi è in programma per il 24 agosto. Attualmente a Tokyo, assieme ad altre 9 prefetture dell'arcipelago, è in vigore uno stato di emergenza che durerà fino al 31 maggio. n Nello stesso sondaggio della Kyodo, l'85% degli intervistati giudica troppo lenta la campagna di immunizzazione del governo, e il 71,5% si dice critico sulla gestione dell'emergenza sanitaria in generale. Ad oggi la campagna vaccinale ha riguardato appena il 3% della popolazione di 126 milioni di abitanti, ben al di sotto della media del 9% a livello mondiale, secondo una ricerca dell'Università di Oxford. Dall'inizio della pandemia il Giappone ha segnalato 684.790 casi di coronavirus, con 11.524 morti accertate.