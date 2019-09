CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 4 Settembre 2019, 08:36

I napoletani che vivono a Londra temono gli effetti della Brexit. Hanno messo radici in Gran Bretagna per sentirsi al centro del mondo esportando il loro talento e ora che si prospetta l'uscita dall'Europa provano un certo disorientamento. Non tanto per gli aspetti burocratici del no-deal, quanto per l'attrattività di una città da sempre fiera di essere multietnica, patria di diritti e opportunità. Dall'architetto che progetta gli stadi dei Mondiali in Qatar al parrucchiere che ha pettinato Pippa Middleton, passando per il noto pizzaiolo e l'organizzatore di eventi, i napoletani di casa a Londra vivono con ansia l'avvicinarsi del 31 ottobre, data entro cui dovrebbe essere formalizzata l'uscita del Regno Unito dalla Comunità europea.