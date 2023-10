Pannolino scambiato per una bomba, obbliga un volo a rientrare a Panama

Un pannolino per adulti, scambiato per un ordigno esplosivo, ha forzato il dirottamento di un volo verso la Florida, Stati Uniti d'America, secondo quanto ha riferito il New York Post.

L'aereo della Copa Airlines è tornato a Panama City, da dove era partito, a causa di un sospetto pericolo di bomba, un'ora dopo l'inizio del viaggio.

Le unità speciali della Polizia Nazionale di Panama hanno esaminato l'oggetto che destava sospetti e si sono rese conto che quello che pensavo che fosse un ordigno esplisivo, in realtà era un pannolino per adulti, avvolto in un sacchetto di plastica nera.

L'aereo, con a bordo 144 passeggeri, è ripartito, diretto in Florida, quasi cinque ore dopo il primo decollo.