Parigi, incendio in una banlieue: sette feriti in fin di vita, tra loro anche 5 bambini

Dramma alle porte di Parigi. Almeno 19 persone sono rimaste ferite in un vasto incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi ad Aubervilliers, sobborgo di Parigi, dove già a luglio una donna e tre bambini erano morti nel rogo divampato in un grattacielo. Secondo le prime informazioni, otto persone, tra cui cinque bambini, sono in gravissime condizioni e una donna è in fin di vita. Intossicati anche otto poliziotti e alcuni pompieri. Il rogo è divampato intorno alle 19 in un piccolo condominio nel distretto di Landy, non lontano dal municipio. Molte persone sono state salvate dalle fiamme, a quanto riferito su Twitter dai vigili del fuoco di Parigi, che sono riusciti a domare le fiamme intorno alle 19.30.

Lunedì 20 Agosto 2018, 00:05 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 07:16

