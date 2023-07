Volo da incubo, passeggero ubriaco molesta mamma e figlia 16enne. Denunciata la compagnia aerea: «Gli ha servito 10 vodka»

Un passeggero ubriaco a bordo di un volo della Delta Airlines è stato accusato da mamma e figlia di 16 anni di molestie sessuali subite durante le nove ore di viaggio. Ma a essere stata citata in giudizio è anche la stessa compagnia aerea, ritenuta responsabile delle aggressioni e accusata di aver continuato a servire alcolici all'uomo già alticcio all'imbarco (nello specifico, gli sarebbero stati serviti almeno 10 bicchieri di vodka con ghiaccio) e di non aver fatto nulla per mettere un freno al suo atteggiamento molesto.

Le querelanti sono una donna e sua figlia di 16 anni, che si sono imbarcati su un volo dall'aeroporto JFK di New York diretto ad Atene, in Grecia, alla fine di luglio 2022 ed erano sedute accanto a un passeggero maschio di cui non è stata resa nota l'identità.

Secondo la denuncia, l'uomo era già ubriaco al momento dell'imbarco, ciononostante gli assistenti di volo avrebbero continuato a servirgli da bere. Dopo una decina di drink, il passeggero avrebbe cominciato a provare a parlare con la ragazza che gli stava seduta accanto. Secondo la denuncia, l'uomo avrebbe poiu cominciato ad urlare, fare gesti osceni e toccare in modo inappropriato la ragazza. Alle rimostranze di mamma e figlia, l'assistente di volo avrebbe risposto solo di portare pazienza. Poco dopo, l'uomo sarebbe corso in bagno, dove ha vomitato. Durante la sua assenza, la mamma avrebbe provato a farsi cambiare di posto, ma senza successo. «Sconvolta dal fatto che i suoi tentativi di proteggere se stessa e sua figlia non funzionassero, la donna ha chiamato un altro assistente di volo per la quarta volta», si legge nella denuncia. «Ancora una volta, la donna ha chiesto aiuto, ma l'assistente di volo ha detto con nonchalance: oh cavolo, gli ho appena dato dell'altro vino». In risposta al comportamento dell'uomo, l'adolescente alla fine ha avuto un attacco di panico, durante il quale il passeggero le avrebbe infilato le mani sotto alla maglietta.

All'atterraggio, alla donna e alla figlia sono state offerte 5.000 Sky Miles in segno di scuse, ma i dipendenti non hanno informato la polizia del comportamento dell'uomo. Mamma e figlia ora chiedono $ 2 milioni di danni.