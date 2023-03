Francia, la mozione di sfiducia al governo non passa: Macron è salvo. Tensione vicino al Parlamento, cassonetti in fiamme

La presidente dell'Assemblée Nationale, Yael Braun-Pivet, ha aperto la seduta per la discussione delle due mozioni di sfiducia al governo presentate in seguito alla decisione dell'esecutivo di scavalcare il parlamento nella procedura per l'approvazione della riforma delle pensioni in Francia. La seduta, che dovrebbe durare circa 3 ore, è cominciata con un applauso per il giornalista francese Olivier Dubois, rapito nel Sahel e liberato oggi due anni dopo il suo sequestro in Mali.