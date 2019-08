Paura in volo, spunta un pipistrello a bordo: panico tra i passeggeri diretti in New Jersey

Domenica 4 Agosto 2019, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 18:43

Paura a bordo dopo il decollo . I passeggeri terrorizzati quando all’improvviso è sbucato un grosso pipistrello che volava avanti e indietro tra il corridoio e la cabina dei piloti. Poco dopo la partenza, a notte fonda, l’animale ha iniziato a volare in cerchio all’interno dell’aereo dellamentre si dirigeva a Newark , nel New Jersey In un video girato da un passeggero impaurito, si vede il pipistrello volare nel mezzo della cabina mentre un bambino ha urlato dallo spavento., che era a bordo del volo, ha twittato un video sul caos scoppiato con i viaggiatori e i membri dell’equipaggio che tentavano di nascondersi al passaggio dell’animale sulle loro teste. Da dove è sbucato? Si sono chiesti in tanti. Nessuna idea. Alla fine qualcuno lo ha intrappolato tra un libro e una tazza e poi lo ha chiuso in uno dei bagni per il resto del viaggio. Qualcuno ha ironizzato sempre sui social «poteva andare peggio, poteva essere un serpente». In un altro video dell’incidente pubblicato su Twitter, un altro passeggero ha scherzato sul fatto che erano su un “Batplane”.