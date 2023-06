Il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin è stato avvistato all'hotel Green City di Minsk. In precedenza è stato riferito che sarebbe partito per la Bielorussia dopo l'ammutinamento militare nella Federazione Russa. Il 23 giugno, l'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha annunciato l'avvio di un procedimento penale contro Yevgeny Prigozhin, che ha riunito il Wagner PMC e ha detto che sarebbe andato a Mosca per "trattare con la leadership militare" del paese. Poi è arrivato l'accordo.

I negoziati con Lukashenko

Si è scoperto che i negoziati con Prigozhin sono stati condotti dal presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko. Secondo Dmitry Peskov, le autorità hanno promesso di interrompere l'azione penale contro Prigozhin e gli hanno anche dato l'opportunità di partire per la Bielorussia. Tuttavia, diversi media hanno riferito lunedì che il procedimento penale non era stato archiviato.

Belarusian media report Prigozhin seen at Green City Hotel in Minsk - the only high-rise in town where windows don't openhttps://t.co/hKzGxrx0hT pic.twitter.com/g75ln43bXW — Max Fras (@maxfras) June 26, 2023

La recensione

La conferma della sua presenza arriverebbe da un cliente del Green City Hotel di Minsk. Jorge Bazan scrive in una recensione su Google: "Sono stato qui e sono rimasto sorpreso dalle grandi misure di sicurezza. Prigozhin, il paramilitare di estrema destra che ha ucciso innocenti in Ucraina, alloggiava in albergo".